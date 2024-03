Diego Zuppel, il bomber che lavorava con Thiago Motta è in rampa di lancio

Un passo indietro per fare un salto in avanti. Diego Zuppel (foto @acirealecalcio_official) ha quasi chiuso il cerchio. Dopo aver lasciato la Serie C per ripartire dalla D, l'attaccante classe 2002 ha scelto l'Acireale come piazza della rinascita: arrivato a gennaio, ha segnato cinque gol nelle prime sei partite; con le sue reti ha dato dieci punti in più ai granata che ora sono al 7° posto a -3 dalla zona playoff. Col suo arrivo ha dato una sterzata alla stagione della squadra di Salvatore Marra, sembra passata una vita da quell'esperienza negativa nello Spezia di Thiago Motta.



LA STORIA DI ZUPPEL - Dopo essersi messo in vetrina nell'Arezzo di Camplone, era finito nel mirino di alcuni club di Serie A. Estate 2021, lo volevano Torino e Fiorentina. Zuppel sceglie lo Spezia, convinto che la squadra di Motta possa essere il trampolino giusto per fare uno step successivo nella sua carriera. In bianconero però non trova molto spazio, sette presenze in Primavera e poco altro; Diego fa spallucce, il talento c'è: è solo questione di tempo. In Serie C trova più spazio tra Messina e Virtus Francavilla, a gennaio decide di fare quel passo indietro che gli può svoltare la carriera.



LA SCELTA CON L'AGENTE - E' stata una scelta difficile, ponderata e studiata nei minimi particolari insieme al suo agente Carlo Okaka - fratello di Stefano e agente del gruppo keyscout fondato da Fabio Firmani e Matteo Mayer - e al suo amico fraterno Renato. Insieme hanno deciso di mettersi alle spalle l'esperienza non convincente a La Spezia e le stagioni altalenanti in Serie C. Zuppel ha schiacciato il tasto rewind per riprendere il volo con più maturità, più esperienza. Ma con la stessa voglia di emergere.