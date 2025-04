Getty Images

Dier lascia il Bayern per il Monaco

5 minuti fa



Eric Dier si appresta a lasciare il Bayern per il Monaco. Il calciatore inglese classe 1994 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno col club tedesco, dov'è arrivato nel mercato invernale del 2024 dal Tottenham.



Al termine di questa stagione si svincolerà a parametro zero e sarà libero di trasferirsi in un altro club. La scelta è già stata presa, infatti Dier si è accordato per un contratto biennale fino a giugno 2027 con il Monaco.



Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, Dier ha anche il passaporto portoghese. Ha segnato 3 goal in 49 presenze con la nazionale maggiore dell'Inghilterra.