Poi sono tornati gli infortuni a incidere nella definizione della coppia di centrali. Ora sono Leonardoe Giorgioa essersi fermati, per qualche partita toccherà quindi di nuovo alla coppia del futuro: MatthijsC'è in ogni caso grande fiducia attorno al centrale rumeno classe 2002, già lanciato da Pirlo in prima squadra e determinato a farsi trovare pronto nel caso in cui ce ne fosse bisogno tra Crotone, Verona e Spezia, vale a dire il tris di gare che la Juve dovrà affrontare prima del rientro di almeno uno tra Bonucci e Chiellini.In parte legate al forcing di Lipsia, manche di Newcastle e Crystal Palace, club che fiutavano l'affare a costo zero. In parte figlie della volontà di Dragusin e il suo entourage di impostare un percorso chiaro e fatto di un inserimento nemmeno troppo graduale in prima squadra, senza passare da prestiti e senza restare a lungo in serie C.