Clamoroso a Brescia: Mario Balotelli torna in squadra. ​Al termine di una settimana ricca di tensione e indiscrezioni, che parlavano di Cellino e Super Mario pronti ad andare per vie legali, è arrivata la retromarcia del club lombardo. L'attaccante classe 1990 domani sarà sottoposto al 'tampone zero' che gli aprirà le porte al ritorno in squadra. Se tutto andrà bene e se la condizione fisica sarà buona, potrà essere convocato per la sfida contro il Genoa, in programma sabato 27 giugno. L'addio di Balotelli, a questo punto, potrebbe avvenire a fine stagione, dopo l'1 agosto, in caso di retrocessione in Serie B (come da clausola nel contratto).