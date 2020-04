. Una buona notizia per i clienti che, negli ultimi giorni, erano stati informati di un lieve aumento del canone "per esigenze organizzative e amministrative" a partire dal 1° maggio 2020 . La notizia aveva generato malcontento soprattutto da parte degli abbonati a, già privati di molti eventi per l'emergenza. Visto il momento di difficoltà che il Paese sta vivendo, riporta Calcio e Finanza citando fonti Sky,e mantenere lo sconto già in vigore: i clienti interessati riceveranno apposita comunicazione tra oggi e domani.