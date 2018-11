Nella giornata di ieri ha fatto rumore e scalpore l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Charlie Stillitano, l'Executive Chairman della Relevent Sports, molto vicina al presidente della Roma, James Pallotta, in cui affermava che il presidente giallorosso era stanco dei problemi dell'ambiente romano, e in particolare della questione stadio.



LO STADIO - L'avvocato americano ha quindi fatto dietrofront nella giornata di oggi intervenendo ai microfoni della radio americana SiriusXM. Stillitano ha infatti ribadito che la posizione di Pallotta ha vedute ben più ampie della semplice costruzione dello stadio.



C'È ALTRO - "Ho rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove il senso delle mie parole è stato capovolto. Da quanto hanno riportato, emergeva che se Pallotta non sarebbe riuscito a costruire lo stadio avrebbe lasciato la Roma e che questa cosa lo rende frustrato. Io sono amico di Jim e posso dire che non è qui solo per lo stadio, è innamorato della città di Roma e della squadra. È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l’ultima cosa al mondo che vuole".