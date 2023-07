COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna disputará la Conference League 2023/24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) July 25, 2023

. Annullata quindi la decisione presa a fine giugno e confermata il 4 luglio dal Comitato d'Appello del massimo organismo regolatore del calcio in Europa, per via di accuse di combine risalenti alle stagioni 2012/13 e 2013/14. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo con una nota ufficiale.- Il Club Atlético Osasuna giocherà la Conference League 2023/24, dopo che si è conclusa oggi la procedura davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per la formula del 'Consent Award'. Alla luce delle nuove prove fornite dal club a difesa della propria partecipazione alla competizione, la UEFA ha concluso che l'Osasuna è stato vittima dei fatti accaduti quasi un decennio fa e ha apprezzato l'iniziativa portata avanti dall'istituzione per chiarirli. Di conseguenza, la UEFA ritiene l'Osasuna idoneo a partecipare a questa edizione della competizione europea.L'Osasuna, quindi, sarà presente il 7 agosto al sorteggio dei playoff della Conference League che si svolgerà il 24 e 31 agosto. La decisione dell'Uefa e la ratifica del TAS hanno posto fine, sia in sede ordinaria che in sede di giustizia sportiva, alla lotta che l'ente ha portato avanti negli ultimi due mesi in difesa dei propri diritti e di quelli dei propri iscritti.Apertura fascicolo per andare alla giustizia ordinariaLa UEFA ha invece aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'Osasuna per essersi rivolto alla giustizia ordinaria in questo processo, che non impedirà la partecipazione del club alla Conference League. Il club accetterà la sanzione comminata dalla Uefa, davanti alla quale non presenterà ricorso, e ha espresso l'impegno al massimo organo del calcio europeo a non sollevare questioni dell'ambito sportivo davanti ai tribunali ordinari.