Una solidità da ritrovare e qualche assenza a cui dover fare fronte, la Salernitana di Paulo Sousa cambierà pelle contro l’Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Una prestazione di qualità e, magari, un risultato importante è quanto si chiede alla Salernitana dopo la figuraccia di Empoli. «Vogliamo e dobbiamo entrare in campo come una famiglia», ha detto alla vigilia Paulo Sousa, da calciatore un passato in nerazzurro. Per lui, in una notte con trentamila tifosi allo stadio, non è tempo di ricordi perché rischia l’esonero dopo i soli tre punti in sei giornate. In questi giorni l’allenatore portoghese, in alternativa al 3-4-2-1, ha pensato anche al cambio modulo per assicurare maggiori equilibri alla squadra provando nella rifinitura la difesa a quattro. Senza l’ex Candreva, Daniliuc, Legowski e Dia sono tra le probabili novità nella formazione iniziale”.