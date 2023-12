. Gli esami strumentali hanno dato albrutte notizie, l'infortunio diè serio (lesione miotendinea al bicipite femorale) e terrà l'inglese ai box per un paio di mesi. Tomori out, comeprima di lui, con unin condizioni non ottimali e unmai visto all'opera. Impossibile proseguire con un reparto in queste condizioni, intervenire sul mercato diventa un obbligo sempre più impellente in una situazione delicata anche per lae l'intenzione della società è di portare a Milanello i primi accorgimenti già nei primi giorni di gennaio per non perdere ulteriore tempo. La dirigenza rossonera ha già delineato un piano d'azione e quantificato il numero di rinforzi da ingaggiare a gennaio: due, o meglio, uno più uno. Il primo slot infatti può essere dedicato al, uno scenario a cui l'agente del giocatore (Tullio Tinti) aveva già aperto negli scorsi giorni: un'opzione viva.I - Gabbia può essere il primo rinforzo, utile anche per le liste e senza bisogno di tempo per ambientarsi. Furlani, Moncada e D'Ottavio però sono attivi anche su altri fronti per assicurarsi un giocatore di qualità ed esperienza.è un'opzione concretamente sondata dal Milan, l'prova ad alzare il muro per trattenere il francese fino al termine della stagione ma il- proprietario del cartellino - vorrebbe spostarlo, con ilche ha fatto capolino nelle ultime ore, pronto a inserirsi. Una pista complicata, ancor di più quella che porta a, che l'non intende cedere a gennaio. Per questo hanno preso corpo alternative nelle ultime ore:vuole lasciare iled è stato proposto al Diavolo, può giocare sia da centrale che da terzino ed è una duttilità gradita dalle parti di via Aldo Rossi, così come la possibilità di lavorare con gli Hammers su un prestito con diritto di riscatto. Situazione analoga per, anche lui capace di giocare sia al centro che in fascia (destra o sinistra) e anche lui scontento della propria situazione, poco impiegato al: si lavora per capire quali possano essere i margini e i contorni di un'eventuale operazione. Contatti serrati in questo finale di 2023, il Milan non vuole perdere altro tempo per presentarsi fin dalle prime battute del 2024 con una difesa non più in emergenza.