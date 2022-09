Mitchell Dijks ha rescisso con il Bologna e ha salutato il popolo rossoblù con un messaggio sui social: "Sono qui per ringraziarvi per tutto il supporto da quando sono arrivato qui nel 2018. Mi avete sempre dato tante emozioni, tutto il supporto di cui ho avuto bisogno. Ho apprezzato il vostro amore, specialmente quando mi avete soprannominato ‘Il Trattore’. Ricorderò sempre i momenti passati insieme negli anni. Ora per me è il momento di un nuovo step. Grazie per tutto! Saluti dal vostro Trattore".