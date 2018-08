Era l'8 luglio 2017, Abdelhak Nouri rischiò di perdere la vita nell'amichevole tra Ajax e Werder Brema. Il lanciere fu colpito da un'aritmia cardiaca e la diagnosi riscontrò danni cerebrali gravi e permanenti. In suo onore, Justin Kluivert ha scelto il numero 34 per la nuova esperienza con la Roma - il numero indossato dal centrocampista in Olanda - ed è stato seguito da Amin Younes al Napoli. Pochi giorni fa, inoltre, quando la Fiorentina ha ufficializzato la numerazione, anche Kevin Diks si è accodato alle scelte degli altri due olandesi sbarcati in Serie A.