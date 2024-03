Dilemma Ferguson: gioca titolare o parte in panchina contro l’Inter?

Ore di apprensione sia per Thiago Motta, sia per i tifosi del Bologna che per i tanti fantallenatori che hanno Lewis Ferguson in rosa. Il capitano scozzese dei rossoblù giovedì, dopo una serie di scatti e ripetute, si è allenato a parte, non terminando l’allenamento con il gruppo. Si sono susseguite in queste ore le voci di un guaio muscolare e di un possibile forfait nel match di sabato alle 18 contro l’Inter, ma sono arrivate notizie rassicuranti direttamente dal capoluogo emiliano.



CONVOCATO – Da Casteldebole hanno fatto sapere che non ci sono problemi particolari, che il fastidio muscolare non ha destato preoccupazione e che il classe 1999 verrà valutato per sicurezza nella rifinitura. Intanto Thiago Motta ha inserito Ferguson regolarmente nella lista ufficiale dei convocati e quindi lo ritiene disponibile per il match contro i nerazzurri.



DALL’INIZIO – Dal canto suo il centrocampista degli emiliani – già a quota sei reti e quattro assist in questo campionato – vuole esserci a tutti i costi, per trascinare i suoi compagni anche nella delicata sfida alla capolista. Con ogni probabilità Ferguson sarà nell’11 titolare del Bologna anche contro l’Inter. Buone notizie dunque per chi può contare sulla forza dello scozzese nella propria rosa al fantacalcio.