Diletta Leotta e il suo ultimo amore, Daniele Scardina, si sarebbero detti addio. Lo scoop è del direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, che ha svelato la notizia su Instagram, anticipando una rivelazione esclusiva del suo settimanale. La Leotta e Scardina (il pugile noto come King Toretto) per il momento non hanno ufficializzato la fine della loro relazione, ma sui social non si vedono insieme da qualche tempo. Le ultime fotografie insieme risalgono ormai a un mese fa, quando la coppia quando aveva fatto una vacanza in salsa trekking sulla montagna della Grignetta. In attesa di conferme (o smentite), vediamo intanto le immagini più belle fra le ultime postate da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram ufficiale (6,8 milioni di followers).



