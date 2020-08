La rottura con Toretto Scardina è ormai alle spalle e Diletta Leotta si sta godendo le vacanze al mare nella sua Sicilia insieme alle sue tante amiche sull'isola. Gite in barca, scatti al mare, e immersioni in posti incantevoli e magici.



E una delle foto pubblicate da Diletta sta facendo discutere perchè la bellissima conduttrice ha postato uno scatto immersa sott'acqua in posa da sirenetta mostrando un fisico da statua sommersa. Per tanti "un capolavoro" ma non sono mancate le solite critiche sul ricorso alla chirurgia.



Noi ve la proponiamo nella nostra gallery, valutate voi.