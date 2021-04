La storia d'amore fra Diletta Leotta e Can Yaman è incredibilmente già finita. I due stavano insieme da qualche mese con l'attore turco che aveva già regalato alla showgirl italiana un anello di fidanzamento ed era volato in Sicilia con lei per conoscere la famiglia.



Di punto in bianco però la storia è finita e, racconta Chi, a prendere la decisione è stata proprio Diletta che ha mal digerito la fretta di Can Yaman in un momento così particolare della sua vita lavorativa quando, con Dazn che ha preso i diritti della Serie A, di fatto sta diventando la "regina del pallone".



Le prove della rottura sono evidenti con Diletta che ha levato l'anello di fidanzamento e non si tira più indietro con storie e post in solitaria mentre Can Yaman ha per ora chiuso il suo profilo social. E noi le foto della bellissima Diletta ve le mostriamo nella nostra gallery.