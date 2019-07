L'avevamo lasciata a inizio estate da single dopo la fine della storica storia con Matteo Mammì. Diletta Leotta si è goduta un'estate da single postando foto in costume al mare, tornando nella sua sicilia, andando in piscina e organizzando party con le amiche. In mezzo anche il curioso siparietto delle rose speditele dall'anonimo M.B.



Ora però, come svelato dal settimanale Chi, la bellissima showgirl e conduttrice nonché volto di Dazn, ha ritrovato l'amore e si è concessa un'altra settimana di vacanze hot a Ibiza insieme al suo nuovo compagno. Si tratta di Daniele "King Toretto" Scardina, che di mestiere fa il pugile. Proprio un match trasmesso da Dazn, in cui Diletta era inviata a bordo ring, fu galeotto per l'inizio della loro storia. E ora le foto che confermano la relazione, con Diletta che prima mostra un fisico ancora una volta invidiabile in mare e poi si butta fra le braccia tatuate del pugile. Eccole nella nostra GALLERY.