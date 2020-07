Arrivano solo conferme della rottura e della fine dell'amore fra Diletta Leotta e Daniele Toretto Scardina. Da settimane i rumors sulla separazione della coppia più glamour dello sport e tv si rincorrono, ma negli ultimi giorni si stanno aggiungendo dettagli su dettagli che chiariscono i motivi che hanno portato i due a dirsi addio.



TRADIMENTO - Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, ci sarebbe un tradimento alla base della scelta di Diletta di lasciare Toretto: "Ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione‘ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita”.



IL MESSAGGIO DI TORETTO - Nelle ultime ore attraverso i suoi canali social Scardina ha mandato un messaggio criptico probabilmente rivolto proprio alla separazione: ​“Alzati e combatti perché nessuno lo farà per te. Ti vedono ma non sanno cosa hai passato, tutto il dolore che hai dentro, che metti in gioco tutto per farcela. È dalle macerie del tuo dolore che ricaverai la migliore versione di te. La vita senza ostacoli sarebbe un deserto, non aver paura. Continua a crederci”.



Il gossip non si ferma, un po' come la bellissima showgirl che sui social posta foto da applausi e che vi mostriamo nella nostra gallery.