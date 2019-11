Diletta Leotta è la principale candidata a condurre il Festival di Sanremo 2020 che prenderà il via dal 4 all'8 febbraio. L'indiscrezione rilanciata da Dagospia ha però fatto discutere perchè il noto sito scandalistico ha anche confermato che sebbene la bellissima conduttrice di DAZN sia la preferita dell'amministratore delegato Salini, pare che una sua foto abbia fatto discutere a lungo i dirigenti della Rai.



La foto in questione era una di quelle più caste e semplici postate da Diletta e la ritraeva insieme a Ciro Immobile nel post-intervista realizzata per Dazn e in cui insieme all'attaccante della Lazio reggeva un pesce appena pescato. A far dibattere e storcere il naso in Rai non è stata la foto in sé quanto i tanti commenti a corredo del post che sta facendo propendere verso una scelta differente. Diletta, infatti, rappresenterebbe un passo indietro rispetto ai nomi femminili degli ultimi anni come Maria De Filippi, Michelle Hunziker e Virginia Raffaele.



