La stagione calcistica della Serie A è finita da tempo e il volto di Dazn Diletta Leotta ha sfruttato lo stop del campionato per godersi le sue meritate vacanze. In giro per l'Europa, prima a Saint-Tropez in Costa Azzurra e oggi nella sua Sicilia, la splendida Diletta non si è risparmiata in foto in spiaggia e in riva al mare che non nascondono la sua bellezza da togliere il fiato. Eccone alcuni nella nostra gallery.