Anche Diletta Leotta e il fidanzato, l'attore turco Can Yaman erano presenti all'Olimpico per la partita inaugurale degli Europei Italia-Turchia.



Una sorta di derby famigliare per la coppia con tanto di sciarpa esposta allo stadio, vinta però da Diletta grazie agli Azzurri per 3-0. Una toccata e fuga per la coppia che fino a qualche ora prima era a godersi il sole e il mare, con la belissima Diletta sempre in forma super. Ecco le sue foto nella nostra gallery.