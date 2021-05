Simona Ventura, showgirl e tifosa del Torino, commenta così lo sfogo di Diletta Leotta, contro paparazzi e riflettori del gossip, su Chi: "Per prima cosa le consiglierei di non avere sfoghi contro il gossip, perché alla fine viene sempre fuori qualcosa che ti contraddice. Se avesse detto "Sono una donna libera, faccio quello che mi pare, prendetemi come sono" nessuno avrebbe detto niente. Ma se dici che i gossip sono inventati, che è cattivo giornalismo, che tua nonna ci rimane male leggendo i giornali e, il giorno dopo, escono le foto che dimostrano che i gossip non sono così infondati e che Dagospia aveva ragione, è un errore. Premesso che ciò che fa nella sua vita sono affari suoi, quelle che chiama falsità sono una parte del successo di molti, anche del suo"