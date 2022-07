Mancano solo due settimane al fischio d'inizio del nuovo campionato di Serie A e questo vuol dire che l'estate in vacanza di Diletta Leotta si sta per concludere dato che la bellissima conduttrice tornerà nei nostri schermi come volto di Dazn.



E per questo Diletta non ha perso occasione per vivere gli ultimi attimi d'estate nella sua Noto in Sicilia dove, con una foto in bianco e nero in piscina si è mostrata in tutto il suo splendore. Ecco el foto della 'Summer' di Diletta nella nostra gallery.