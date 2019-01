La tematica immigrazione è sempre centrale nella cronaca odierna del nostro paese. E anche per il calcio e per il calcio in tv, gli immigrati nel nostro paese costituiscono una grossa fetta dello share. Sì perchè sono fortissimi consumatori di tv e secondo un recente studio in testa alle loro preferenze c’è di gran lunga lo sport (33% delle preferenze, praticamente il doppio di film e serie tv).



E lo sport per gli italiani è principalmente il calcio e non è un caso che le presentatrici più amate dagli immigrati siano tre giornaliste, conduttrici e showgirl del nostro calcio. Al primo posto c'è Paola Ferrari (20% delle preferenze) volto della Rai delle serate Champions. Al secondo posto Diletta Leotta (18,5%), il volto di DAZN con il suo Diletta Gol. Infine al terzo posto Giorgia Rossi (15%), protagonista di Pressing su Canale 5. E voi? Chi preferite?