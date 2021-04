La storia d'amore fra Diletta Leotta e Can Yaman è ormai tramontata e le conferme continuano ad arrivare dopo la cancellazione delle foto dei due insieme sui rispettivi portali social e con la showgirl che si era prontamente tolta l'anello di fidanzamento. Dietro però alla rottura, come svelato da Dagospia, ci sarebbe un flirt con Ryan Friedkin, il figlio di Dan e proprietario della Roma. I due sono stati pizzicati insieme in un albergo romano e da lì è partito il gossip. Che ci sia del tenero fra i due e che sia il rampollo della società giallorossa il motivo dietro alla rottura con l'attore turco?



Per ora Diletta non se ne cura e continua a farsi vedere bella come il sole anche durante il suo programma di allenamento. Eccola nella nostra gallery.