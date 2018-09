Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. 26 anni di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), ha occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni. Diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, è attrice: è stata valletta in "Avanti un altro", "Paperissima" e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film "Tree of life" con Brad Pitt e Sean Penn, in "Un Fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto".



Battuta in finale Fiorenza D'Antonio, 21 anni di Napoli. Sul terzo gradino del podio Chiara Bordi, la 18enne in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito a un incidente in motorino. Francesco Facchinetti, che ieri sera a Milano ha condotto la finale insieme a Diletta Leotta, si è rivolto agli haters che sui social avevano insultato la ragazza dicendo loro: "Siete dei deficienti".