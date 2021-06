Per la puntata di Venus Club in onda giovedì questa sera, 3 giugno 2021,Il volto di Dazn, chiacchieratissimo per la sua storia d’amore con Can Yaman e per le foto scattate nelle scorse ore a Capri, apparirà dunque nel late show tutto al femminile, assieme alle opinioniste di eccezione Iva Zanicchi e Mara Maionchi.