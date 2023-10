Diletta Leotta con Loris Karius e la piccola Aria è volata alle Isole Eolie per la prima vacanza al mare da mamma. "Il mio posto del cuore", scrive Diletta su Instagram, dove ha un seguito di 8.9 milioni di followers.



Intanto, intervistata dal Messaggero, Paola Ferrari, storico volo di Rai Sport, attacca così la Lotta: "Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d'accordo con tante donne".



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI DILETTA LEOTTA!