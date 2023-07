Ci ha provato in ogni modo a convincerlo, ma Diletta Leotta non è riuscita a convincere Loris Karius, rimasto fra l'altro svincolato al termine della passata stagione, a trasferirsi in Italia (si era parlato di un ruolo da secondo per Inter e Milan) Troppo poco il mercato attorno a lui e allora oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto con il Newcastle per un'altra stagione.



Non manca molto, in realtà, alla nascita della figlia della coppia che costringerà i due a fare la spola Milano-Newcastle. Diletta nel frattempo sui social non si nasconde e, anzi, si mostra come una mamma super impegnata, ma anche incredibilmente bella. Ecco gli ultimi scatti della bellissima showgirl.