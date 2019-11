Ci sono due foto che stanno facendo impazzire gli italiani in queste ore, che hanno come protagoniste due donne amatissime da giovani e meno giovani: Diletta Leotta ed Emanuela Folliero. Entrambe con forme prorompenti, entrambi volti notissimi della conduzione televisiva, sia nell'ambito dello sport che dello spettacolo, Leotta e Folliero si sfidano simbolicamente in questo duello intergenerazionale. La bionda e la mora, il calcio e il cinema, la TV. Da una parte la stella del momento, Diletta, dall'altra una grande professionista che ha contribuito a fare la storia della TV commerciale in Italia.



E voi, chi preferite? Dilette o Emanuela? GUARDATE LA SUPER GALLERY!