Diletta Leotta è stata una delle più grandi protagoniste della nostre gallery per il 2020, l'anno che stiamo per salutare. Le foto su Instagram, dove vanta un seguito di 7,3 milioni di followers, le immagini da bordo campo, come inviata di Dazn, la strepitosa partecipazione a Sanremo 2020 e i rumors sulla sua vita sentimentale. La bellissima e bravissima giornalista e conduttrice televisiva siciliana ha sbancato la scena nell'anno che si conclude, diventando protagonista anche del gossip, fra la fine della relazione con il pugile Daniele Scardina e i rumors (ovviamente smentiti) riguardo a un flirt estivo nientemeno che con Zlatan Ibrahimovic. Ripercorriamo dunque il 2020 di Diletta, attraverso gli scatti più belli!



