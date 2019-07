Diletta Leotta non è più single, l'amore con il pugile King Toretto è esploso nelle ultime settimane con i due che sono venuti allo scoperto dopo una frequentazione rimasta a lungo segreta. Ma l'estate scatenata della bellissima Diletta non si vuole fermare e dall'ennesima gita in barca condita da una festa di compleanno serale sono arrivati due video strabordanti.



Nel primo si diletta (scusate ndr.) con ottimi risultati nel far girare come un Hula Hoop un ciambellone gonfiabile. Nel secondo invece si lascia andare, in barca, ad un balletto sexy e scatenato in costume che non nascone le sue forme strepitose. Ecco i due video e le foto di Diletta nella nostra gallery.