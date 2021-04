E' trascorso oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria che ha sconvolto il pianeta e che ha influenzato pesantemente ogni aspetto della nostra socialità, compreso il mondo dello sport. Non fa eccezione il calcio, costretto tuttora a fare i conti con le conseguenze di un crollo generalizzato degli introiti a livello professionistico, che non può e non deve far passare in secondo una realtà "sommersa" ancora più in difficoltà., provato oltremodo dalla sospensione per diversi mesi dell'attività agonistica e che oggi rivendica un'attenzione maggiore da parte delle istituzioni per non rendere ancora più drammatica la propria situazione.- Secondo gli ultimi dati forniti nel 2019,provinciali e regionali e che, lato sportivo a parte,Parliamo dell'attività di base, quella che rischia di subire i danni più importanti dallo stato di crisi che stiamo vivendo tutti quanti. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,per l'impossibilità a fronteggiare la mancanza di fondi generata dalla sospensione parziale o totale delle attività, un numero evidentemente destinato a crescere sensibilmente in vista dei mesi a venire, quando i vari comitati si troveranno a fare la conta di chi potrà figurare nelle rispettive liste per la disputa dei campionati. ", è l'amaro commento a calciomercato.com di, eletto lo scorso gennaio presidente del Comitato Regionale Lombardia dei Dilettanti.- Quella di Milano e della Lombardia è una fotografia evidentemente parziale di una situazione con numeri estremamente allarmanti e che rischia di peggiorare ulteriormente se gli organi competenti in materia sportiva e politica non interverranno a breve con provvedimenti ad hoc.(nelle scorse settimane Sibilia ha avuto un incontro sull'argomento col Sottosegretario per lo Sport Valentina Vezzali), nell'ambito del cosiddetto- attingendo a risorse personali -, che ha riguardato anche il settore scolastico e l'attività di base, il calcio a 5 e il calcio femminile.A luglio, la LND ha comunicato alla FIGC con quali modalità sarebbero state utilizzate le risorse economiche ricevute:, sia regionali che provinciali. La distribuzione dei contributi è oggetto di rendicontazione da parte della LND alla FIGC.per fronteggiare le perdite generate dal calo delle iscrizioni e dei tesseramenti degli atleti e per sostenere tutto il personale che nel calcio dilettantistico - calciatori, allenatori e personale amministrativo - sono attori protagonisti., raccogliendo i pareri di chi nella Lega Nazionale Dilettanti auspica una drastica inversione di tendenza rispetto agli ultimi mesi. ", costrette a fronteggiare costi imprevisti come quelli per i tamponi da effettuare per poter regolarmente prendere parte alle competizioni", dichiara ancora Carlo Tavecchio. Più dure le reazioni raccolte in LND, colVa poi segnalato il provvedimento con cui il Comune di Milano, in accordo con Inter e Milan, ha stanziato un fondo da 320.000 per le associazioni e le società sportive colpite duramente dal Covid-19, ricavato da parte dal contributo dovuto dai due club secondo la convenzione per la concessione d’uso e di gestione dello stadio "Meazza ". Piccoli ma significativi gesti che da soli non possono tuttavia risultare sufficienti ad alleviare la pesante crisi che attanaglia il mondo del calcio dilettantistico.e il Consiglio Federale del 10 maggio diventa un appuntamento fondamentale.