A distanza di 22 anni dall'ultima volta Sergio Cragnotti torna a Formello. Un tuffo nel passato per ricordare la Lazio che fu, cerchiando in rosso quello scudetto vinto nel 2000 e. Il libro verrà presentato nel centro sportivo biancoceleste giovedì 13 maggio alle 12, oltre all'ex presidente Cragnotti all'evento saranno presenti anche Lotito, Baroni e Zaccagni.- In 176 pagine Baiocchini e Spina raccontano la cavalcata della squadra di Eriksson conclusa con il diluvio a Perugia e il delirio a Roma.. Un racconto per i tifosi della Lazio ma non solo, perché il protagonista è l'ultimo scudetto biancoceleste ma il libro appassiona i tifosi di tutte le squadre.

- Ricordate quello scudetto? All'ultima giornata di campionato si giocava Perugia-Juventus e Lazio-Reggina, sfida decisiva a distanza tra i bianconeri e la squadra di Eriksson.. Si gioca. E la Juve perde, affondata da un gol di Alessandro Calori. Al triplice fischio parte la festa della Lazio, che aveva già vinto la sua partita all'Olimpico contro la Reggina. E se non vi ricordate questa storia, "Diluvio e delirio, lo scudetto più incredibile di sempre" è il libro giusto per un ripasso.