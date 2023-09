Il gesto di questa settimana è - inevitabilmente - quello di. E’ il rovescio liftato da fondo campo allache ha deciso Empoli-Inter. E’ la pennellata dialla fine della Notte Stellata. E’ la carezza che faa Emma Stone in La La Land, prima che ognuno prenda la sua strada.. L’abbiamo visto e rivisto, una, due, dieci e ancora tante altre volte. E non ci siamo mai stancati di ammirarne la magia. Ci siamo concentrati sui giri che fa il pallone, perfetti nella loro rotondità, così perfetti che sembrano voler replicare la prodigiosa armonia che regola i mondi. Abbiamo sottolineato la facilità di tiro del terzino interista.. Ci siamo immaginati un tiro così, come se ne fanno a decine, in spiaggia, quando si gioca con gli amici., perché è così che capita certe volte. Quel pallone che finisce esattamente là, all’incrocio dei pali, Dimarco l’aveva già visto, prima ancora che il piede impattasse la sfera. Abbiamo studiato la postura del corpo, ed è esemplare. E’ la posa di chi sta aspettando che i giri del pallone finiscano lì, non venti centimetri avanti e non venti centimetri indietro.Siamo tutti d’accordo che - con questo gol -. Di quelli che abbiamo visto finora e di quelli che vedremo di qui alla fine della stagione. La cosa straordinaria in questo gesto - diciamo: una delle cose straordinarie - è che. E’ un calcio dato quasi distrattamente, ma è tutto fuorché distratto. Dimarco, abbiamo detto e scritto in tanti, questi colpi ce li ha. Di gol simili - o di gol sfiorati con queste dinamiche - ce ne sono stati altri; mai però così pregni di pulizia.. Come se nel suo calciare Dimarco si fosse liberato di tutti gli orpelli inutili, avesse pelato via la buccia - come si fa con una pesca o una mela - si fosse insomma lasciato indietro il superfluo.. La bellezza del suo tiro è che - nelle intenzioni più belle - poteva essere così e solo così: che meraviglia di gol, che consolazione riesce a darci il calcio quando qualcuno estrae dal cilindro un gesto così.