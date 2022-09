Questa sera sono andate in scena le due facce opposte dellche evidenziano i diversi momenti che stanno vivendo:che ha chiuso la partita. E poi quella di, subentrato nel secondo tempo al posto di Acerbi - a proposito di Inter - e protagonista in negativo dell'episodio che poteva riaprire la partita. Ovvero il contatto in area con Adam in cui oltre al rigore - non fischiato -Una serata quindi che poteva diventare infelice per Bastoni aggiungendosi aUn confronto che va ben oltre al fatto che entrambi vestono la maglia interista. I due sono stati infatti fino ad ora in continuo ballottaggio.Questa sera Mancini ha deciso di utilizzare Dimarco da esterno nel 3-5-2 ma è ormai chiaro che il tecnico dell'Inter lo vede più come terzo di difesa.minuto e non sembra poter tornare a Milano con tanta fiducia in più. In due partite con gli azzurri solo 45 minuti in campo. Tutt'altra storia per Dimarco, che si sta prendendo la nazionale nella sua nuova versione tattica e proverà a imporsi sempre di più anche con l'Inter.