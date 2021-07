Tornato all'Inter dopo l'esperienza in prestito al Verona, il laterale Federico Dimarco parla così ai microfoni ufficiali del club nerazzurro dal Suning Training Centre. Le prime dichiarazioni vanno al neo-nato figlio Nicholas: "Sono veramente contento, l'aspettavamo con ansia: sono contento perché sia mia moglie che mio figlio stanno bene".



Che emozione tornare all'Inter?

"Io ho fatto tutto il Settore Giovanile qui, sono interista, andavo allo stadio a vedere le partite dell'Inter fin da quando avevo 2 anni. Di sicuro per me questa maglia non è uguale alle altre".



Arriva dall'esperienza a Verona.

"Più che merito mio è stato merito della squadra e del mister che mi ha dato tanta fiducia. Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, ho giocato come terzo e come quinto, può capitare di ricoprire più ruoli e non è male essere duttili".



Ora la preparazione per la nuova stagione.

"Stiamo lavorando e ci prepariamo al meglio per il campionato, dobbiamo lavorare forte per iniziare al meglio. C'è tanta voglia di ricominciare".



Infine un pensiero per l'Italia sul tetto d'Europa.

"Sono felicissimo che abbia vinto gli Europei, penso sia un risultato importantissimo. Io cerco sempre di migliorare per avere la Nazionale come un obiettivo per il futuro".