Il Napoli da anni prepara la stagione successiva in Val Di Sole, a Dimaro. Quest'anno ci sono tanti dubbi riguardo lo svolgimento nella località trentina causa Coronavirus. A tal proposito ha parlato il Sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



RITIRO - "Chissà se ci sarà. Noi, per quanto possibile, stiamo organizzando i lavori".



IPOTESI 2021 - "Al momento abbiamo anche un piano B che prevederebbe uno spostamento non per nostra volontà. Ma pensiamo al piano A, ovvero che si possa venire qui anche in un'altra data".



CONTRATTO - "C'è un contratto, sì. Il Napoli fa parte della vita estiva della Val di Sole, sarebbe brutto interromperlo. La speranza è che si torni quanto prima alla normalità e le persone dovranno assumere comportamenti responsabili. Novità? Tornerà Gattuso. Aspettiamo le richieste del Napoli per attrezzarci".