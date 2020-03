Dimaro è sede oramai da tanti anni di ritiro per il Napoli. Lì sono passati tanti allenatori e la speranza è che possa passarci anche la prossima estate Gennaro Gattuso.



La situazione attuale del Paese non permette previsioni al momento. A parlare ci pensa intanto il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



RITIRO - "Un solo caso di Coronavirus a Dimaro, la situazione è sotto controllo. Non abbiamo ancora parlato con il Napoli per il ritiro, ma è prematuro per farlo, dato che bisogna prima capire l'evolversi della situazione".



RITIRO AD AGOSTO - "Bisogna capire cosa dice il contratto, però abbiamo un rapporto di grande amicizia che ci lega. Voi dovete venire a Dimaro e noi vogliamo che veniate a Dimaro".



I LAVORI - "Prematuro per parlarne ora, però ricordiamo che l'anno scorso abbiamo avuto il tragico evento della frana e ce l'abbiamo fatta lo stesso. Avevamo già un cantiere al lavoro per realizzare una palestra e diverse strutture utili per il Napoli. Continua ad essere attivo, noi siamo pronti a lavorare in ogni evenienza".