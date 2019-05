Oggi il Primo Ministro del Regno Unito, Teresa May, ha dichiarato ufficialmente che, a partire dal 7 giugno, saranno ufficiali le sue dimissioni. Questa notizia, ovviamente, avrà delle ripercussioni, certamente dal punto di vista politico, dal momento che tutto lascerebbe pensare ad un passo indietro per quella che è l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e di cui la stessa May è stata un ferrea promotrice, ma si potrebbe anche mantenere una rigidità di posizioni in tal senso. Chiaramente anche il mondo calcistico avrebbe delle importanti conseguenze, per quanto riguarda la Premier League, che andremo ad analizzare.





CON LA BREXIT - Di certo, un'eventuale uscita dall'Unione Europea potrebbe portare ad un'ulteriore perdita di valore della sterlina che potrebbe influire molto in chiave calciomercato. Infatti, eventuali acquisti da società europee potrebbero portare ad un aumento dei prezzi per tutti i club di Premier League e quindi ad una maggiore difficoltà per acquistare calciatori. Così come potrebbe presentarsi il problema di calciatori europei che diverrebbero, di conseguenza, extracomunitari. In tal senso bisognerebbe trovare un accordo con L'UE per poter mantenere la libera circolazione dei lavoratori, altrimenti ci saranno forti limitazioni per l'acquisto di calciatori europei. Anche per i club europei varrebbe la stessa regola. Pensiamo a Gareth Bale, che andrebbe a coprire una delle due caselle da extracomunitario.

SENZA LA BREXIT - L'ipotesi di un passo indietro rispetto alla votazione del 23 giugno, manterebbe il livello della Premier League permeato a quello attuale, con la possibilità di poter avere più potere economico per le varie società e non avere limitazioni per acquistare giocatori europei. Sicuramente questo status ha portato il Regno Unito ad avere la Lega calcistica più ricca ed affascinante del mondo, con la possibilità di avere tra i migliori calciatori al mondo, ma per avere degli sviluppi, non resta che vedere quanto accadrà dopo il 7 giugno.