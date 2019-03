Chelsea atteso dalla trasferta di Kiev, ritorno degli ottavi di Europa League dopo il 3-0 dell'andata, ma è già alta tensione: Maurizio Sarri se la prende con... il campo della Dinamo. Il tecnico dei Blues tuona in conferenza stampa: "Il campo è un disastro, non è messo bene. Credo che sia molto pericoloso giocarci a calcio in questo momento, c'è pericolo di infortuni, ma questa è la situazione e dobbiamo accettarla. Ci dobbiamo giocare, non ci sono altre soluzioni. Sarà pericoloso anche per i nostri avversari. Non so il motivo, probabilmente l'inverno. Ma ho giocato qui due anni fa e il campo era meraviglioso. Non riesco a capire perché l'UEFA non abbia dato grande attenzione a quest'aspetto. Abbiamo un campo in pessime condizioni e l'UEFA fa le pulci per le liste dei giocatori da presentare a una certa ora".