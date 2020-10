Debutto in Champions per ladi Andrea, uomo che, di, ne ha vinte due, entrambe con la maglia del, una proprio contro i bianconeri, e che ora muove il suo primo passo europeo da allenatore. Ancora senza Ronaldo, di fronte si troverà l'antico maestro Mircea Lucescu, guida della, in un incrocio che profumo di passato.Fuori Ronaldo, fuori, salvo sorprese, Paulo Dybala , out da tre mesi e pronto a trovare minuti nel corso della ripresa. In campo, per il resto, tutti big: niente, niente Portanova, riecco, con Chiesa confermato sulla destra edi nuovo a guidare la difesa. Dall'altra parte occhi puntati su, terzino sinistro seguito dal Milan, e, centravanti della nazionale e colpo di mercato sfumato del Bologna.(ORE 18.55, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodriguez, Buyalski, De Pena; Supryaga.: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.