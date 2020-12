Il centrocampista della Dinamo Kiev Viktor Tsygankov ha presentato la sfida di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa.



Che partita ti aspetti?

"Mi aspetto una partita del livello della Champions League perché stiamo giocando contro i giocatori migliori. Ricordiamo la partita di Kiev, la Juve è un'ottima squadra. Anche senza Ronaldo hanno mostrato un buon calcio. Abbiamo lavorato sui nostri errori, vediamo domani".



C'è un giocatore che toglieresti alla Juve?

"Non sappiamo chi giocherà ma anche senza Ronaldo la Juve è sempre una delle migliori squadre d'Europa e quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa".



Come stai dopo il coronavirus?

"Ho giocato già una partita. Col passare del tempo sto recuperando al meglio".



La Juve non è solo Ronaldo ma ha anche un'ottima difesa. Cosa ti aspetti domani dalla difesa?

"Mi aspetto la finalizzazione delle azioni che possiamo creare. Quello che nona abbiamo fatto con il Barcellona e nell'altra partita con la Juve. Dobbiamo finalizzare le nostre azioni d'attacco".