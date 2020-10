Il centrocampista della Dinamo Kiev Viktor Tsygankov presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League con la Juventus: "Sto bene e sono pronto a giocare, quella di domani è una partita importante e vogliamo iniziare bene la competizione. Per la Dinamo non giocare in Champions per tanti anni non va bene, dobbiamo partecipare a questo torneo ogni anni. Le partite di Champions hanno sensazioni completamente diverse, la voglia di giocare e vincere quando si affrontano i migliori allenatori, giocatori e squadre... Cristiano Ronaldo out? Dispiace che sia stato colpito dal Covid-19, sicuramente è un'assenza pesante. E' un giocatore fondamentale per la Juve, è un'assenza che ci facilita la vita. La Juve ha comunque molti altri campioni in rosa e dobbiamo fare attenzione, ma non ci faremo intimidire: possiamo batterli".