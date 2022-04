"Partite per la pace, fermiamo la guerra". La Dinamo Kiev ha annunciato una serie di amichevoli internazionali, organizzate in trasferta da qui a giugno con l'aiuto del governo ucraino. Per l'occasione saranno raccolti fondi per sostenere l'Ucraina, invasa dalla Russia.



Le squadre avversarie saranno Borussia Dortmund (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Steaua Bucarest (Romania), Legia Varsavia (Polonia), Barcellona (Spagna), Milan (Italia), Benfica (Portogallo), Ajax (Olanda), Sporting Lisbona (Portogallo) e Basilea (Svizzera).