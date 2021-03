Il tecnico della Dinamo Zagabria, Zoran Mamic, ha rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per frode, sentenza confermata ieri dalla Corte suprema croata: "Anche se non mi sento colpevole, mi dimetto come avevo già annunciato in caso di conferma della condanna" .



L'ACCUSA - La sentenza riguarda le accuse mosse nei confronti del tecnico e del fratello Zravko i quali avrebbero messo in piedi un sistema per ottenere commissioni dalla cessione dei giocatori eludendo il fisco: le autorità croate hanno calcolato circa 15 milioni di euro non dichiarati.