Dinamo Zagabria-Betis, le formazioni ufficiali: Petkovic e Kaneko contro Bakambu e Fekir

Dinamo Zagabria e Betis si affrontano a Zagabria nel ritorno dei playoff di UEFA Europa Conference League. Si riparte dall'1-0 in favore della formazione croata maturato nell'andata in Spagna. Venerdì 23 febbraio alle ore 13 il sorteggio degli ottavi di finale.



L'ex Trapani, Verona e Bologna Petkovic guida l'attacco della Dinamo, i biancoverdi si affidano a Fekir e Bakambu per ribaltare il risultato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Nevistic; S. Ristovski, Bernauer, Théophile-Catherine, Perkovic; Misic, Sucic; Kaneko, Baturina, Hoxha; Petkovic.



BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Aitor Ruibal, Riad, Marc Roca, Miranda; Cardoso, William Carvalho; Diao, Fekir, Ezzalzouli; Bakambu.