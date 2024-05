Dinamo Zagabria campione di Croazia con 3 vecchie conoscenze del calcio italiano

Grazie a un gol di Ademi, la Dinamo Zagabria batte 1-0 l'Osijek e si conferma campione di Croazia per la settima volta consecutiva, la venticinquesima nella propria storia. Infatti a due giornate dalla fine del campionato, sono 7 i punti di vantaggio sul Rijeka secondo un classifica.



In squadra ci sono tre vecchie conoscenze del calcio italiano: i difensori Stefan Ristovski (ex Parma e Spezia) e Bruno Sutalo (ex Atalanta e Verona) oltre all'attaccante Bruno Petkovic, ex Bologna e Verona.