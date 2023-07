Intervenuto al portale Index.hr, il portiere della Dinamo Zagabria e della Nazionale croata, Dominik Livakovic, ha parlato così sul suo futuro, dopo essere stato accostato a varie squadre, tra cui la Fiorentina: "Ogni giorno vengo accostato ad una squadra diversa. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma posso dire che sono molto orgoglioso di essere il capitano di questo grande club e di poter giocare in Europa. Il club vive di vendite, quindi è normale che i giocatori vadano e vengano. Futuro? Parlerò con la dirigenza per valutare l'opzione migliore per entrambi e prenderemo una decisione insieme".