Hrafna-Flokifu il primo navigatore vichingo che, volontariamente, si recò in, all'epoca conosciuta ancora come. E fu proprio, conosciuto anche comeperché si affidò a 3 corvi per trovare l'isola, a darle il nome, che in lingua norrena significa. Il primo che scelse di abitarci, di costruirsi una vita in quell'isola fredda e, all'epoca, sconosciuta; isola che, nel mondo parallelo in cui si corre prendendo a calci un pallone, è stata resa famosa da Eidur, il, al contrario, del calcio. E ieri uno suo discendente diretto ha fatto il debutto in Italia.- Eidur debuttò in nazionale prendendo il posto di papà Arnor, il 24 aprile del 1996, in una sfida contro l'Estonia. Da lì un lungo cammino, in cui ha indossato le maglie di Chelsea e Barcellona; da lì una nuova vita, che lo ha portato a trasmettere la passione del calcio ai suoi figli. E il primo,, arrivato in Italia in estate dal, ha fatto il suo debutto incon la maglia delloclub con il quale ha firmato fino al 2020. Nessuna, nessun cambio romantico: Galabinov, centravanti bulgaro, ha fatto gol di testa e, nello stacco, si è fatto male muscolarmente. Spazio, quindi, all'uomo di ghiaccio, che ha mostrato le sue qualità.- Centravanti, 20 anni (stessa età in cui il papà andò al) di 190 cm, autore di 4 gol nella scorsa stagione, con un passato, da piccolissimo al, ha convinto Pasquale Marino nei 40 minuti giocati contro il Carpi: "Non era una partita facile per esordire, ma si è fatto trovare pronto, lottando ed aiutando la squadra fino alla fine". Vittoria ligure, prima soddisfazione perCon i fratellini(16 anni) e(12) entrambi al, con lo zio (fratellastro di papà Eidur e più piccolo di un anno di Sveinn Aron) allo, la dinastia dal sangue aristocratico deiha piazzato unaanche in Italia, con lo stesso spirito da viaggiatore che animava