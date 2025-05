Dino Baggio racconta: "Il coltello lanciato dagli spalti, l'addio alla Juventus, il gesto dei soldi"

Getty Images

, oggi 53 anni, ex centrocampista della Nazionale e di Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio, Blackburn Rovers, Ancona e Triestina, parla alla Gazzetta dello Sport. Uno sguardo al passato, con tanti ricordi, e la sua opinione sul calcio attuale: "Dal 2006 c’è stata una caduta libera. Nei settori giovanili non curano più la tecnica: insegnano la tattica e fanno fare pesi. Vedo poche invenzioni, poca qualità, poca fantasia".I ricordi: ". Cercavo di sfruttare le mie qualità, di inserirmi: mi è sempre piaciuto segnare. E quando contava molto, ancora di più".

: "Cambiò la dirigenza. Furono Giraudo e Bettega a decidere, prima ancora che arrivasse Moggi. Poi fu lui a venire in America durante il Mondiale per trovare un accordo.. Ma Moggi disse che non poteva fare più nulla. Avevo avuto problemi a un ginocchio e forse alla Juventus non si aspettavano che potessi fare quel Mondiale strepitoso. Magari si pentirono. Comunque al Parma ho vissuto sette anni meravigliosi, lì ho ancora tanti amici".Baggio poi racconta l'episodio dell’espulsione per fallo su Zambrotta in un Parma-Juve del 3 gennaio 2000 e il famosonei confronti dell’arbitro Farina: ", con il quale mi sono chiarito poco prima che morisse.: ero titolare fisso in Nazionale e non fui più chiamato. Mai più. Il presidente federale Nizzola mi disse che era una sospensione temporanea, ma fu definitiva. Zoff era un padre per me, mi faceva giocare anche con una gamba rotta, ma non poté più convocarmi. Avevo fatto arrabbiare qualcuno".

. Manara, il medico del Parma, mi mise sei punti con la graffetta a bordo campo e via a giocare con la maglia intrisa di sangue. Perché con la Lazio finì male? Perché Lotito decise di tagliare lo stipendio a me e Negro. Con altri compagni aveva spalmato, con noi no. E ci faceva allenare da soli. Facemmo causa per mobbing. La cosa che più mi dispiace è non aver mai potuto parlare direttamente con Lotito: non l’ho mai visto".